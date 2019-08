Favorieten in overvloed in Keuken Kampioen Divisie

De favoriet

Tja, heeft u even? Net als afgelopen seizoen krioelt het van de gerenommeerde ploegen in de eerste divisie. Wat te denken van De Graafschap, afgelopen voorjaar uit de eredivisie geknikkerd door Sparta? Of van NAC, dat per se in één seizoen terug wil naar het hoogste niveau. Hetzelfde geldt voor Excelsior. En ook bij Go Ahead Eagles, Cambuur, Roda JC en NEC snakken ze naar een rentree in de schijnwerpers van het Nederlandse voetbal. Favorieten in overvloed, kortom.