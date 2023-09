Fans gooien voorwerpen op het veld: Willem II - NAC Breda ruim kwartier lang stilgelegd

Met video's Ajax-trai­ner Maurice Steijn kritisch na Europese nederlaag: ‘Zijn aantal die spelen omdat betere opties onderweg zijn’

Ajax-trainer Maurice Steijn was niet te spreken over het optreden van zijn ploeg in de verloren return tegen Loedogorets (0-1) in de play-offs van de Europa League. Door de 4-1-zege van vorige week gaat Ajax wel door naar de groepsfase van het tweede Europese clubtoernooi. ,,Dat we door zijn is het enige positieve van vanavond”, concludeerde Steijn bij Ziggo Sport.