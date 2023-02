Fábio Silva dankt Ruud van Nistelrooij en Luuk de Jong na zijn eerste doelpunt voor PSV

Fábio Silva is blij met de keuze voor PSV die hij de voorbije transferperiode maakte. De 20-jarige aanvaller zei zaterdag na de zege op FC Groningen (6-0) dat hij veel heeft aan trainer Ruud van Nistelrooij en spits Luuk de Jong. Silva nam als invaller de vijfde treffer voor zijn rekening. Het was zijn eerste doelpunt als PSV’er.

,,Van Nistelrooij was een van de beste spitsen ter wereld en De Jong is ook een topaanvaller”, aldus de Portugees Silva, die wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers. ,,Van hen allebei leer ik heel erg veel. Het is fantastisch om met Van Nistelrooij samen te mogen werken.”

PSV speelde een goede wedstrijd tegen FC Groningen en blijft dankzij de ruime zege meedoen in de titelstrijd. Donderdag wacht Sevilla in de tussenronde van de Europa League en in de kwartfinale van de beker is ADO Den Haag binnenkort de tegenstander.

,,Een club als PSV heeft altijd kansen om prijzen te winnen. We zijn op de goede weg nu”, zei Silva. ,,Het is belangrijk om van wedstrijd tot wedstrijd te leven en elke dag hard te werken. We speelden goed en het was prettig dat de doelpunten kwamen van zes verschillende spelers. We hebben veel scorend vermogen.”

Silva kijkt uit naar de wedstrijd tegen Sevilla. ,,Het wordt zwaar, maar we gaan ons best doen en hebben kans. Voor deze wedstrijd hoef je niemand te motiveren.”

