Faber ziet niets terug van trainingen: ‘Misschien omdat de training minder spannend is’

PSV-coach Ernest Faber schrok van zijn ploeg in het verloren uitduel met Ajax (1-0). De coach van de Eindhovenaren is kritisch op zijn ploeg en vindt dat zijn ploeg snel een volgende stap moet maken.

,,We waren niet comfortabel aan de bal. De vrijheid die ze op de training laten zien, zag ik niet. Dat is een volgende stap die we snel moeten maken", analyseerde Faber. ,,Op de training gaat alles veel sneller, is iedereen beter aanspeelbaar. In de wedstrijd zag je nog dat sommigen moeite hebben om goede keuzes te maken. Misschien omdat het op de training minder spannend is en er minder druk komt kijken.”

Of Faber moedeloos wordt van de situatie bij PSV, dat op een vijfde plek staat met vier punten minder dan Feyenoord en Willem II? ,,We mogen wel heel kritisch zijn, maar niet moedeloos. Dit is PSV-onwaardig, we hebben gewoon heel slechte resultaten. We moeten wat we op de training laten zien ook in het stadion laten zien. Dat is geen moeilijk verhaal, je moet gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Een gebrek aan kwaliteit? Dat moet de komende weken blijken. Het gaat goedkomen.”

Dumfries en Ihattaren