Faber na hectische PSV-week: ‘Uitrusten en met een frisse kop beginnen’

Bizot baalt: 'We verdienen het niet om het jaar zo te eindigen’

23:22 Marco Bizot gaat met een heel vervelend gevoel de winterstop in. ,,Dit is ontzettend balen. Niet alleen van mijn rode kaart en het resultaat, maar vooral ook dat we 2019 zo afsluiten", zei de doelman van AZ na de nederlaag in Rotterdam tegen Sparta (3-0). ,,We verdienen het niet om het jaar zo te eindigen."