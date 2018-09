Extra kans op het EK 2020, maar hoe werkt die Nations League?

De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, zijn vorig jaar op basis van hun plek op de Europese ranglijst verdeeld over vier divisies. De sterkste landen (waaronder Nederland) zitten in divisie A en zo zwakt het af tot divisie D. De duels in deze groepsfase worden in september, oktober en november gespeeld. De groepswinnaars gaan een divisie omhoog, de hekkensluiters degraderen.

De winnaars van alle groepen kwalificeren zich ook voor de finaleronde van de Nations League die in maart 2020 wordt gespeeld. De finaleronde wordt per divisie afgewerkt en elke divisie levert dus nog één land. Wel is het zo dat de landen die zich al via de reguliere kwalificatie geplaatst hebben voor het EK niét deelnemen aan de finaleronde van de Nations League. Poulewinnaars in de Nations League staan hun ticket af aan het hooggeplaatste team uit de divisie, dat zich niét heeft geplaatst via de reguliere kwalificatiereeks.



Omdat in divisie A de sterkste landen van Europa zitten, is de kans zeer groot dat veel van die landen zich al via de normale kwalificatie plaatsen voor het EK. Mocht Oranje zich dus onverhoopt niet plaatsen via de reguliere kwalificatie dan treft het in de play-offronde een ander land uit de Divisie A dat zich niet heeft geplaatst.