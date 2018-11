Excelsior verlengt contract aanvoerder Koolwijk

Koolwijk kwam via VV Lekkerkerk in de jeugdopleiding van Excelsior terecht. Van 2007 tot 2011 was hij selectiespeler en in 2010 promoveerde hij met Excelsior via de play-offs naar de eredivisie. Na NEC, FC Dordrecht en AS Trencin, keerde hij in 2016 terug bij de Rotterdamse club.