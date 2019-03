Excelsior 'oefent' tegen waterpoloteam Oranje

De link is gauw gelegd, want de bondscoach van Oranje - Robin van Galen - maakt sinds begin 2018 onderdeel uit van het bestuur van Excelsior. ,,Herveé Matthys was de beste zwemmer en Ryan Koolwijk en Maarten de Fockert waren de beste schutters,” twitterde Van Galen als reactie op een foto waarop de spelers van Excelsior voor het zwembad poseren.

Excelsior, dat vijftiende staat in de eredivisie, komt pas over tien dagen weer in actie. Op zaterdag 30 maart is sc Heerenveen de tegenstander in Friesland.