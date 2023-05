Excelsior mocht voor duel met Feyenoord geen afscheid nemen van Wieffer: ‘Misplaatste arrogantie’

Arne Slot was verbaasd door de woede van Dijkhuizen. ,,Laat me voorop stellen dat Excelsior geweldig meegeholpen heeft aan alle verzoeken rondom een eventuele kampioenswedstrijd. Hun verzoek was om Mats voor de wedstrijd afscheid te laten nemen. Wij hebben ervoor gekozen om hem te laten focussen op de wedstrijd, en als zij afscheid hadden willen nemen had het ook op een ander moment gekund. Ik zou het niet als arrogantie willen zien, maar juist dat wij de wedstrijd tegen Excelsior zeer serieus nemen.”

Slot had nog wel wat aanmerkingen over het feit dat Excelsior het kunstgras niet had gesproeid. De Feyenoord-trainer hoopt hoopt dat daar een regel voor komt. ,,Ik vind kunstgras voor een goed voetballend team een mooie ondergrond", aldus Slot. ,,Maar dan moet het gesproeid zijn. Dit maakt het moeilijk voor ons om er enigszins snelheid in te krijgen. Ik had dit al wel ingeschat. Ik had het tegen de jongens gezegd dat het geen frustratie mag zijn. Maar ik ben blij dat we gewonnen hebben, want nu kan ik dit zeggen zonder slechte verliezer te zijn. We hebben het er allemaal over dat de eredivisie aantrekkelijk moet zijn. Dus ik vind dat je hier een regel van moet maken.”