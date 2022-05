Excelsior met de schrik vrij: ‘Bizar mooie avond, maar ook extreem beangstigend’

Met video Justin Bijlow: ‘Wilden Feyenoord internatio­naal op de kaart zetten, dat is helaas niet helemaal gelukt’

Justin Bijlow was ontredderd na verloren Conference League-finale tegen AS Roma (1-0). De keeper was op tijd fit voor de finale van zijn leven, maar Feyenoord trok aan het kortste eind.

26 mei