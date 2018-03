Excelsior in 2018 beter dan Feyenoord, Ajax wacht pittige klus

Statistieken & OpstellingenDe eredivisie gaat na de interlandbreak weer verder. Heeft de trainerswissel bij FC Twente invloed op de degradatiestrijd? En kan Ajax in het spoor blijven van PSV? Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we vooruit op speelronde 28.

Vitesse – Roda JC Kerkrade (zaterdag 18.30 uur)

Roda JC wil de winst van voor de interlandbreak op NAC Breda in Arnhem een vervolg geven. De laatste zes competitieduels won Vitesse echter alle wedstrijden van de ploeg uit Kerkrade. Geen hoopgevende statistiek voor Roda JC, dat ook al 471 speelminuten geen doelpunt meer maakte in Arnhem. Bovendien pakte Roda JC pas twee punten tegen ploegen uit het huidige linkerrijtje.

PEC Zwolle – Sparta (zaterdag 18.30 uur)

Sparta wil profiteren van het vormdipje van PEC Zwolle. De Blauwvingers verloren zeven van de laatste negen competitieduels en lieten in deze negen wedstrijden meer punten liggen (23) dan in de negentien overige eredivisieduels dit seizoen (21). De Zwollenaren incasseerden in 2018 bovendien al twintig goals, meer dan elke andere Eredivisieploeg en slechts één minder dan voor de winterstop. Sparta staat in 2018 juist op meer zeges (3 om 2), evenveel treffers (13) en slechts één punt minder (10 om 11) dan voor de winterstop.

PSV – NAC Breda (zaterdag 19.45 uur)

Op papier lijkt het niet waarschijnlijk dat koploper PSV dit weekend punten verspeelt. De Eindhovenaren verloren slechts één van de laatste 41 thuisduels met NAC in de competitie (W34, G6) en maakte meer eredivisiegoals tegen NAC dan tegen elke andere ploeg (249). NAC heeft daarentegen een goede uitreeks te pakken. Geen ploeg is momenteel meer uitduels (drie) op rij ongeslagen dan NAC Breda, dat vijf punten pakte in deze drie wedstrijden en slechts één doelpunt tegen kreeg.

ADO Den Haag – AZ ( zaterdag 20.45 uur)

ADO Den Haag is op jacht naar een play-offticket. Maar dit weekend staat bepaald niet de favoriete tegenstander op het programma: AZ. ADO verloor vijf van de laatste zeven thuisduels met AZ in de eredivisie (W1, G1) en is al 330 speelminuten zonder eredivisietreffer tegen AZ (thuis en uit). ADO - AZ is bovendien het duel tussen twee van de drie topscorers van 2018: Alireza Jahanbakhsh (zes keer trefzeker) en Bjørn Johnsen (vijf goals).

Willem II – FC Utrecht (zaterdag 20.45 uur)

Willem II won slechts twee van de laatste achttien Eredivisieduels met FC Utrecht (G1, V15) en kwam in tien van deze wedstrijden niet tot scoren. Maar de Tilburgers verloren maar één van de laatste vier eredivisieduels en is dus in vorm. Willem II wist zelfs voor het eerst sinds februari 2015 drie opeenvolgende thuisduels in de eredivisie te winnen. De Tricolores hielden daarnaast de nul in de laatste drie thuisduels; vier clean sheets op rij in eigen huis zou een evenaring van een clubrecord (daterend van november 1994 - februari 1995) zijn in de eredivisie.

VVV Venlo – FC Twente (zondag 12.30 uur)

Het is crisis in Enschede. Coach Gertjan Verbeek moest zijn biezen pakken en Marino Pusic, die net als Verbeek één keer met FC Twente won dit seizoen, moet de Tukkers behoeden voor degradatie. Net als FC Twente zijn ook de Venlonaren bepaald niet in vorm. VVV (G4, V3) en FC Twente (G3, V4) zijn de enige twee eredivisieploegen die van de laatste zeven competitiewedstrijden er niet één wisten te winnen.

FC Groningen – Ajax (zondag 14.30 uur)

Een lastige uitwedstrijd voor Ajax dit speelweekend. Ajax won dit decennium slechts twee keer een eredivisieduel in Groningen (G3, V2). Een schiettent is echter ook niet uitgesloten. Groningen kreeg dit eredivisieseizoen de meeste schoten op doel tegen (192), terwijl Ajax juist de ploeg is die het vaakst tussen de palen schoot (227). Erik ten Hag zou er volgens de cijfers goed aan doen om aanvoerder Joël Veltman en Lasse Schöne op te stellen. Ajax krijgt gemiddeld minder doelpunten per duel tegen met Veltman in de basis dan zonder en heeft ook een hoger winstpercentage wanneer Veltman aan de aftrap staat. Schöne was tegen geen ploeg bij meer eredivisiegoals betrokken dan tegen de Groningers (6 goals, 5 assists).

Heracles Almelo – sc Heerenveen (zondag 14.30 uur)

Doelpuntenregen voorspeld! In de laatste zeven ontmoetingen tussen Heracles Almelo en sc Heerenveen in Almelo vielen 36 doelpunten, een gemiddelde van 5,1 doelpunten per duel. De thuisploeg vertrouwt op een ongeslagen reeks. Geen ploeg is op dit moment zoveel wedstrijden (vier) op rij ongeslagen in de eredivisie als de Heraclieden. Heerenveen wacht daarentegen al zeven uitduels op een overwinning (G3, V4) en kreeg in die periode telkens minstens één treffer tegen.

Feyenoord – Excelsior (zondag 16.45 uur)