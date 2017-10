‘Excelsior houdt niet van degradatieduels’

Hoeveel goals Harry van der Laan, tegenwoordig spitsentrainer van Excelsior, in zijn voetballoopbaan maakte voor ADO Den Haag? De goaltjesdief van weleer weet het nog precies. ,,104. In competitieverband dan. Ik ben topscorer aller tijden bij ADO, daar word je nog zo vaak aan herinnerd.”

En dat zal hij ook altijd blijven, denkt Van der Laan, die in totaal zes seizoenen in Den Haag speelde. ,,Als je tegenwoordig twintig goals maakt in anderhalf jaar, ben je verkocht. 104, daar komt niemand meer aan. Doet me niet zoveel hoor. Echt niet. Joh, ik had dolgraag in deze tijd gespeeld. Er zijn amper nog rellen. De stadions zijn mooier en goed gevuld. En ik had waarschijnlijk veel geld verdiend. Al heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad bij ADO. Promoties, degradaties, gestaakte wedstrijden, het was een enerverende tijd…”

Zondag neemt ‘zijn’ Excelsior het op tegen ‘zijn’ ADO. Een wedstrijd die hij overigens ‘gewoon’ thuis op de bank bekijkt. ,,Op televisie is het allemaal makkelijk en beter te zien. Word je ook niet afgeleid.”

Degradatievoetbal

Het degradatieduel is een nieuwe test voor Excelsior, dat in de weken die volgen nog meer directe concurrenten zal treffen. ,,Excelsior houdt niet zo van degradatievoetbal”, erkent Van der Laan. ,,Ze hebben liever een ploeg die zelf het initiatief neemt. Dat was voor de interlandperiode te zien tegen VVV. Die ploeg stond goed, was goed in de duels en kwam er snel uit. Maar dat is ook omdat de grote vorm er bij ons aanvallend nog niet is. Als je makkelijk goals maakt, moeten zij ook ruimte gaan geven.”