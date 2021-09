Excelsior en ADO Den Haag delen koppositie, opnieuw pijnlijke avond voor NAC

Keuken Kampioen DivisieExcelsior heeft in eigen huis uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Mede dankzij spits Thijs Dallinga, die voor de achtste en negende keer dit seizoen trefzeker was, won Excelsior met 3-0 van Jong PSV. ADO Den Haag won ook (2-0 van Roda JC) en gaat met Excelsior gedeeld aan de leiding. Excelsior neemt de koppositie over van Jong AZ, dat met 1-0 verloor van het Telstar van bondscoach Louis van Gaal.

Dallinga schoot de thuisploeg al in de tiende minuut op voorsprong. In de eerste helft was Excelsior de betere partij, maar lieten ze Jong PSV in de tweede helft wel beter in het spel komen. Gescoord werd er tot de blessuretijd niet, maar toen was het opnieuw Dallinga die profiteerde van een fout en voor de 2-0 tekende. Couhaib Driouech bepaalde nog iets later de einduitslag: 3-0.

Ook ADO Den Haag heeft goede zaken gedaan. Voor de aftrap tegen Roda JC werd de ongeneeslijk zieke supporter Dani in het zonnetje gezet en droegen de spelers van ADO bij opkomst een shirt met de tekst 'zonder strijd, geen overwinning'. In de 21ste minuut kreeg hij een groot applaus van de aanhang van zowel ADO als Roda. Dat gebeurde bij een 1-0 stand, want Sem Steijn schoot de thuisclub in de zesde minuut al op voorsprong. Een paar minuten na het eerbetoon schoot Vicente Besuijen van dichtbij de 2-0 binnen. Daar bleef het bij, waardoor ook ADO op 16 punten komt te staan.

Jong FC Utrecht mocht heel even dromen van de koppositie, maar door een treffer van Philip Brittijn in de vijfde minuut van de blessuretijd mocht De Graafschap nog in extremis een puntje bijschrijven en blijft Jong FC Utrecht ‘slechts’ vierde. De Superboeren blijven steken op de zevende plaats, al bedraagt de achterstand op koploper Excelsior slechts drie punten.



VVV Venlo won in eigen huis met 1-0 van Helmond Sport. FC Volendam boog in Oss een 2-1 achterstand om in een 2-3 overwinning. FC Emmen zegevierde met 2-0 tegen FC Den Bosch. Almere City en FC Dordrecht deelden de punten (2-2).

Volledig scherm Philip Brittijn maakte in de 95ste minuut de gelijkmaker. © Pro Shots / Stefan Koops

Pijnlijke avond voor NAC

NAC Breda heeft op bezoek bij FC Eindhoven voor de vierde keer dit seizoen verloren. In de negende minuut maakte Enrico Hernandez de 1-0 na geklungel bij NAC. Op het middenveld raakte de ploeg de bal kwijt, waarna Hernandez via de onderkant van de lat raak schoot. Amper drie minuten later werd er opnieuw niet goed uitverdedigd en kopte Joey Sleegers de 2-0 binnen na een prachtige voorzet van Barnabas Racz. NAC deelt nu samen met Dordrecht en Helmond Sport de laatste positie met slechts zes punten uit acht duels.

Volgende week staat de laatste speelronde in de eerste periode op het programma. Excelsior moet dan op bezoek bij NAC, ADO Den Haag reist af naar Maastricht om te spelen tegen MVV. Ook Volendam, Jong Utrecht en Jong AZ maken nog serieus kans op de periodetitel.

Volledig scherm Danny Bakker baalt. © Pro Shots / Johan Manders