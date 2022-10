Excelsior betreurt commotie: ‘Als club, team én mens geraakt door ophef over aanvoerdersband’

Excelsior is geraakt door de ophef rond aanvoerder Redouan El Yaakoubi , die afgelopen weekend weigerde de regenboogband te dragen. De aanvoerder van de Rotterdammers droeg een band met daarop driemaal het woord ‘respect’, in een poging de boodschap allesomvattender te maken.

De Rotterdammers bevonden zich sindsdien in een storm van kritiek. El Yaakoubi kreeg, net als Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü, het verwijt dat hij de boodschap met betrekking tot gelijkheid niet wilde uitdragen. ,,Afgelopen dagen zijn wij onbedoeld middelpunt geworden van een discussie die haaks staat op de uitgangspunten en kernwaarden die wij als club hanteren en intern hoog in het vaandel hebben staan”, meldt algemeen directeur Daan Bovenberg op de clubwebsite.

,,Deze boodschap is bedoeld om aan te geven dat de ophef ons raakt. Als club. Als team. Als mens. Laat duidelijk zijn dat noch Redouan noch de club zich distantieert van alles waar de OneLove-campagne voor staat.“ El Yaakoubi merkte dat het statement hem werd opgedrongen. ,,Zijn initiatief op de wedstrijddag om daarbij geen onderscheid te willen maken tussen welke problematiek en ongelijkheid dan ook die we in de wereld en maatschappij met elkaar kennen, heeft niet uitgepakt op een manier zoals verwacht”, aldus Bovenberg.

| One Love-campagne

Zondag reageerde El Yaakoubi uitgebreid op zijn keuze om de regenboogband niet te dragen. ,,Ik ben helemaal voor het feit dat iedereen moet worden geaccepteerd zoals diegene is en dat iedereen zijn eigen gedachtegoed kan dragen”, vertelde hij. ,,Soms heb ik alleen het gevoel dat sommige thema’s worden opgedrongen in de voetballerij. Ik vind dat ik daar zelf ook een keuze in mag maken. Ik heb geprobeerd de boodschap krachtiger te maken. Ik hoop dat de mensen ook mijn normen en waarden accepteren.”

Statement

Coach Marinus Dijkhuizen vertelde zondag begrip te hebben voor de keuze van zijn aanvoerder. ,,Ik vond dat hij een goed statement had en begreep zijn punt”, aldus Dijkhuizen, die zelf wel een speldje in de regenboogkleuren droeg. ,,Het is natuurlijk ook niet zo dat wij hier als club tegen zijn. Redouan heeft hierin zijn eigen beweegredenen en daarin heb ik hem als trainer gesteund.”

El Yaakoubi sprak zich zondag ook al uit over de ophef die al tijdens de wedstrijd ontstaan was. ,,Het is iets wat breed gedragen wordt door alle aanvoerders. Maar het zegt wel wat dat iedereen het speciaal vindt dat ik die band niet draag, terwijl ik er denk ik best wel een positieve boost aan geef. Iedereen moet voor zichzelf kijken hoe hij ermee om wil gaan, vind ik.”

VVCS

Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, liet weten in gesprek te gaan met El Yaakoubi en Kökcü. ,,Het is een teken dat er nog heel veel werk aan de winkel is, dat we nog steeds een groot probleem hebben in onze maatschappij”, liet Levchenko weten. ,,Ik dacht dat we met z’n allen al veel verder zouden zijn.’

Eerder dit jaar had El Yaakoubi al moeite met de actie waarbij aanvoerders een band droegen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. El Yaakoubi, die de band toen tegen zijn zin in wel droeg, stelde dat hij oorlogen in andere landen niet minder belangrijk wilde maken. ,,Dat zijn onderwerpen waarbij ik denk: er is meer problematiek in de wereld die onderbelicht blijft. Bepaalde politieke onderwerpen komen de voetballerij in. Zoals gezegd: ik vind dat iedereen respect moet hebben voor elkaar en dat we elkaar gelijk moeten behandelen.”

De club liet het wat betreft een reactie van El Yaakoubi bij zijn statement van afgelopen zondagavond. De aanvoerder was rond de discussie niet beschikbaar voor de pers.