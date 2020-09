Ex-spits Jhon van Beukering maakt furore als keeper bij vierdeklasser

Immers denkt niet in excuses: ‘Wij moeten gewoon van Jong FC Utrecht winnen, simpel’

21 september Vanavond Jong FC Utrecht, zaterdag Jong PSV en volgende week vrijdag Jong Ajax. De 34-jarige Lex Immers krijgt voor het eerst in zijn loopbaan in competitieverband met de beloftenteams te maken. ,,Kijk”, zegt de middenvelder, terwijl hij naar de omheining van het trainingsveld wijst. “Wij zijn NAC’, staat op het doek. Zo simpel is het. Wij gaan van eigen kracht uit. Tegen wie we ook spelen.”