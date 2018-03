Ex-Feyenoorder Kongolo wint arbitragezaak

Analyse NAC balanceert met vele huurlingen op dun koord

9 maart Ze waren er zaterdag tegen Feyenoord allemaal, de spelers van Manchester City. Zes in getal, voor het eerst dit seizoen. Plus Sadiq Umar (21), ingevlogen uit Rome. En dan te bedenken dat Lucas Schoofs (21, AA Gent) drie dagen eerder geblesseerd wegviel. Anders was NAC met acht huurlingen gestart. Nu waren het er zeven. Of dat een gezonde situatie is? Daarover lopen de meningen sterk uiteen.