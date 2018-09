Ex-Ajacied Viergever: Niet rancuneus tegenover Ajax

,,We boeken vandaag een mooie overwinning'', deed Viergever zijn verhaal bij FOX Sports. ,,We straalden uit dat we punten wilden pakken en deden het als een team. De afspraken die we hebben gemaakt hebben we goed uitgevoerd. Iedereen deed het 90 minuten lang erg goed. Luuk de Jong won bijna elk duel. We zaten goed in de wedstrijd. Na de 3-0 was het eigenlijk al klaar.''