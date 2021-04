Europese top wil Madueke wegplukken bij PSV, forse biedingen onderweg

De ster van Noni Madueke is op de transfermarkt tot grote hoogte gerezen. Het aanvallende talent van PSV weet zich in de belangstelling van bijna de complete Europese top. Opmerkelijk genoeg komt bij PSV de laatste weken weinig aan bod, maar dat heeft zijn populariteit bij grote buitenlandse clubs niet minder gemaakt. Ze ruiken zelfs een kans om Madueke nu weg te lokken.

Door Rik Elfrink



De 19-jarige Engelsman heeft zich dit seizoen in Eindhoven naar de selectie van Jong Engeland gespeeld en in invalbeurten veel indruk gemaakt. Zeker is dat Leicester City concrete acties wil ondernemen. De nummer drie van de Premier League wil (omgerekend van ponden naar euro’s) nu al zo’n twintig miljoen voor hem betalen.

Onder meer in de Bundesliga, Engeland en Italië hebben Champions League-clubs Madueke serieus op de radar als prooi voor komende zomer. Het contract van Madueke in Eindhoven loopt nog tot medio 2024 en PSV kan voor hem dus een mega-bedrag vragen.

PSV gelooft in lange termijn

PSV is bekend met de interesse, maar gelooft in de mogelijkheden van Madueke op lange termijn in Eindhoven. Maar op de korte termijn knelt het momenteel. Voor het eerst sinds zijn komst naar PSV moet het talent nu vooral op de bank plaatsnemen. In de laatste wedstrijd, tegen FC Groningen, viel hij niet eens in. Trainer Roger Schmidt gaf daarover vrijdag aan dat Madueke zeker nog zijn kansen krijgt in de laatste vier duels van het seizoen.

Volledig scherm PSV-trainer Roger Schmidt ziet de Engelsman als potentiële basisspeler voor volgend seizoen. © Frank Laracker / DCI Media

PSV-basis komend seizoen

Daarnaast ziet Schmidt hem echt als optie voor de PSV-basis voor het komende seizoen, gaf de trainer vrijdag aan. Madueke ziet hij als een speler die PSV efficiënt kan maken, vanaf een positie als halve tien of in de spits. Wel moet hij van Schmidt werken aan zijn spel tegen de bal en tactisch nog meer betrouwbaar worden, vindt de coach.

Creatieve speler

Eerder dit seizoen liet Madueke zich in creatieve zin enorm gelden. Vorige maand maakte hij nog een schitterende goal tegen Fortuna Sittard en met zeven treffers en zes assists in de eredivisie heeft de Brit veel indruk gemaakt. Madueke is nooit naar Eindhoven gekomen omdat dat financieel de beste optie was, maar om zoveel mogelijk speeltijd te kunnen krijgen. Daar wringt nu de schoen en er zijn bij hem ook zorgen over het geringe aantal speelminuten dat hij nu krijgt.

Volledig scherm Het kamp-Madueke vindt dat de jonge aanvaller momenteel onvoldoende speeltijd krijgt bij PSV. © Pro Shots / Thomas Bakker