Europa ligt aan de voeten van Ajax’ wonderboy: wordt Antony de ‘Man van 100 miljoen’?

Door Johan Inan



Met een aandeel in tien van de veertien gemaakte treffers, komt Ajax’ terugkeer bij de Europese elite in 2022 voor een groot deel op het conto van Antony. In Lissabon was hij bij vier goals betrokken en tegen Besiktas gaf hij de voorassist op de 2-0. Vervolgens schoot Dusan Tadic een vrije trap binnen tegen Dortmund na een overtreding op Antony, die in het thuisduel zelf de derde goal maakte. Én in de kolkende Duitse Arena scoorden Tadic, Haller en Davy Klaassen na een voorzet van Antony, die voor rust Mats Hummels bovendien een rode kaart aansmeerde.