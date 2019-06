Esther Vergeer Foundation op shirt Excelsior

,,Erg mooi dat DSW Zorgverzekeraar dit doet. De zorgverzekeraar stelt niet alleen de naam op het shirt beschikbaar, maar toont ook een enorme betrokkenheid", zei Vergeer. "Voor ons is dit een unieke kans, want de populariteit van voetbal is enorm. Op deze manier krijgen wij veel exposure."



De Esther Vergeer Foundation geeft kinderen met een handicap de kans te sporten. Vergeer maakte furore als rolstoeltennisster. Van 1999 tot 2013 bezette ze onafgebroken de eerste plaats op de wereldranglijst.

Excelsior komt komend seizoen uit in de eerste divisie omdat het in de play-offs over twee duels verloor van RKC.