ESPN zendt alsnog alle KKD-duels in derde periode live uit

Betaalzender ESPN blijft alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie live uitzenden. Vandaag is hier definitief overeenstemming over bereikt. Het besluit geldt voorlopig voor de wedstrijden in de derde periode.

Ook alle wedstrijden in de eerste en tweede periode zond ESPN, het voormalige FOX Sports, al rechtstreeks uit. Daar komen nu dus in elk geval ook de wedstrijden in de derde periode bij. Clubs in die competitie hadden daar op aangedrongen.

Probleem waren de financiën. Of, beter: het gebrek daaraan. Niet elke club in de competitie kon het bedrag van 25.000 euro betalen dat vereist was om het rechtstreeks uitzenden van alle wedstrijden mogelijk te houden. Daarover is nu definitief overeenstemming bereikt. Clubs, ESPN en KNVB dragen collectief de lasten.

Supporterscollectief Nederland startte eerder nog een crowdfunding om het rechtstreeks uitzenden van de wedstrijden in de 3e periode mogelijk te maken. De opbrengst van de crowdfunding komt volledig ten gunste van het te betalen bedrag en wordt gebruikt om de clubs te steunen in hun initiatief om de live wedstrijden in de 3e periode te faciliteren. Het is voor supporters en sponsors nog steeds mogelijk te doneren.

Volledig scherm Supporters kunnen alsnog alle wedstrijden in de KKD blijven bekijken bij ESPN. © BSR Agency

Volledig scherm Cambuur is halverwege de competitie de trotse koploper in de Keuken Kampioen Divisie. © BSR Agency