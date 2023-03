Erwin van de Looi hoopt op coulance voor EK Jong Oranje, want wéér botsen de belangen met het grote Oranje

met video Na afgang tegen Frankrijk mag Gibraltar geen enkel probleem zijn voor Oranje

Het Nederlands elftal krijgt al snel de kans om de schaamte over de vernedering van vrijdag door Frankrijk (4-0) een beetje van zich af te spelen. Oranje neemt het maandagavond in De Kuip op tegen Gibraltar, de nummer 200 van de wereldranglijst. De eilandengroep Seychellen staat een positie hoger in het klassement met 211 landenploegen. Eritrea is een plaatsje lager geklasseerd.