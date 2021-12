Erwin Koeman zwaait af in Israël en zet punt achter trainerscarrière

Clubvoorzitter Eli Ohana bedankt Koeman voor zijn bijdrage aan de club. ,, Er is niemand in de club die geen band met hem heeft gehad. We hebben besloten om zijn beslissing te respecteren en niet te proberen hem over te halen. We wensen hem veel gezondheid en succes.”



Van de 11 wedstrijden die Beitar speelde onder leiding van Koeman werden er drie gewonnen, drie gelijkgespeeld en vijf verloren. Erwin Koeman trainde meerdere clubs, zowel nationaal als internationaal. In Nederland was hij actief bij onder meer FC Utrecht, Feyenoord en RKC, in Engeland werkte hij als assistent van Ronald bij Everton en Southampton. Hij was bovendien bondscoach van Hongarije en Oman.