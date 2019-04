Ervaren Spanjaard Lahoz fluit Tottenham Hotspur - Ajax

'Jan Vertonghen is een vriend' Daley Blind wil Amsterdam weer los zien gaan

9:55 Even nadat niet Manchester City maar Tottenham Hotspur de tegenstander van Ajax was geworden in de halve finale van de Champions League pakte Daley Blind zijn telefoon. Hij zocht contact met Jan Vertonghen, met wie hij in 2011 en 2012 de landstitel naar Amsterdam bracht.