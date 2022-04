Erik ten Hag wacht grote schoonmaak in Manchester: exit Cristiano Ronaldo en Paul Pogba zou direct ruimte bieden

Leeuwinnen nog in ongewisse over consequen­ties 'Belarus': ‘Hopen komende weken meer te horen’

In plaats van tegen Belarus voor de WK-kwalificatie spelen de Oranjevrouwen morgenavond in Den Haag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zuid-Afrika (18.45 uur). Bondscoach Mark Parsons houdt het team dat vrijdag over Cyprus walste grotendeels in stand. Parsons wil hierna nog tegen twee grote voetballanden tegenkomen voordat zijn ploeg afreist naar het EK.

11 april