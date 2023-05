Érick Gutiérrez lijkt PSV na dit seizoen te gaan verlaten

De grote Tom Beugels­dijk kwijnt weg op de bank bij Helmond Sport: hoe moet het nu verder?

Het was de meest sensationele Helmond Sport-transfer in jaren: Tom Beugelsdijk (32) moest hét symbool worden van de herrijzenis van de club, zoals John de Wolf dat in 1998 was. Ruim negen maanden later is de liefde bekoeld en zijn perspectief vertroebeld. En is het de grote vraag hoe het nu verder moet.