‘Eredivisiespeler verdacht van matchfixing: politie start onderzoek’

Na een eredivisiewedstrijd meldden verschillende internationale partijen uit de gokindustrie aan Nederlandse autorieiten dat er verdachte gokpatronen waren geconstateerd. Zo zou een gokker liefst dertienduizend euro hebben gewonnen door drieduizend euro in te zetten op de desbetreffende gele kaart. Twee anderen verdienden er duizend euro mee. Naar aanleiding daarvan is de politie een onderzoek gestart. ,,We nemen het heel serieus”, meldt een woordvoerder van de politie tegenover de NOS. ,,Zodra de signalen bij ons zijn binnengekomen zijn we een onderzoek gestart.”

De vorm van matchfixing heet in dit geval spot-fixing, een vorm van matchfixing die geen verband heeft met het eindresultaat van de wedstrijd, maar een bepaalde handeling verricht wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een speler opzettelijk een gele kaart pakt of expres corners weggeeft. De NOS geeft aan te weten om welke speler en welke gele kaart het gaat, maar maakt dit vanwege het onderzoek (nog) niet bekend. ,,De kaart waar het onderzoek zich op richt was een opvallende. Een speler die het hele seizoen nog geen gele kaart had gekregen, vloerde een tegenstander ver buiten zijn eigen strafschopgebied zonder dat er direct gevaar is", zo valt er te lezen.