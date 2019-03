Eredivisieschema weer op de schop door CL-kwartfinales Ajax

Ajax speelt de eerste kwartfinale van de Champions League op 9 of 10 april, waarna de return wordt gespeeld op 16 of 17 april. De loting hiervoor vindt vrijdag 15 maart plaats bij de UEFA in Nyon. Om die reden wordt er in speelronde 29 en 30 van de eredivisie met enkele wedstrijden geschoven.



Vanavond speelt Ajax tegen PEC Zwolle (18.30 uur). Die wedstrijd werd ook verschoven om Ajax de ruimte te bieden zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de return in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid, die uiteindelijk in een 1-4 winst resulteerde. Zwolle was het niet eens met dat besluit en stapte naar de arbitragecommissie van de KNVB. Die commissie achtte zich niet bevoegd een besluit te nemen. Zwolle ging onder protest toch akkoord met de nieuwe speeldatum.



Check hieronder een overzicht van de wijzigingen:

Speelronde 29

Willem II – Ajax op zaterdag 6 april gaat naar 18.30 uur

FC Groningen – Excelsior op zaterdag 6 april gaat naar 19.45 uur



Wijzigingen speelronde 30

Ajax – Excelsior gaat van zondag 14 april naar zaterdag 13 april (18.30 uur)

Willem II – PEC Zwolle gaat van zaterdag 13 april naar zondag 14 april (14.30 uur)

Feyenoord – Heracles Almelo op zaterdag 13 april gaat naar 20.45 uur

Fortuna Sittard – VVV-Venlo op zaterdag 13 april gaat naar 20.45 uur

FC Utrecht – Vitesse op zondag 14 april gaat naar 16.45 uur