Eredivisieclubs willen duels verplaatsen voor Formule 1 in Zandvoort

Toornstra: We moeten snel met elkaar gaan zitten

26 september Crisis in de Kuip? Die conclusie kan na de nederlaag in Glasgow tegen Rangers (1-0), het moeizame gelijkspel bij Emmen (3-3) en de afstraffing van AZ vanavond wel worden getrokken na een ronduit pijnlijke week voor Feyenoord. ,,We moeten snel met elkaar gaan zitten‘’, zei Jens Toornstra tegen FOX Sports.