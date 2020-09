Eredivisie wordt genieten met de rem erop, als seks met drie condooms tegelijk

Door Sjoerd Mossou



Deze week ging er opeens een streep door FC Utrecht - AZ, de beoogde openingswedstrijd in de eredivisie. Ergernis en onbegrip alom, want in de Galgenwaard hadden ze wekenlang het hele coronaprotocol voorbereid, netjes in samenspraak met de lokale overheden, worstelend met ticketsystemen en looproutes. Allemaal tevergeefs.



Bij FOX Sports waren ze ook not amused, want de sportzender moest plots zijn hele productieplanning én zijn uitzendschema omgooien. Het was heus begrijpelijk dat AZ wat meer voorbereidingstijd krijgt voor de Europese tweestrijd met Dinamo Kiev, daar niet van, maar kon dat niet wat eerder? Die slapers van de KNVB hadden dit scenario toch al lang kunnen voorzien?