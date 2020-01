Eredivisie wijkt niet voor GP Zandvoort

Alle wedstrijden in de 33e en 34e speelronde (10 mei) worden gelijktijdig gespeeld, met de aftrap om 14.30 uur. De Formule 1-race op Zandvoort begint zo’n drie kwartier later. De clubs denken niet alleen dat de Formule 1 veel (tv-)aandacht opslokt, maar ook dat het in de regio om Zandvoort extreem druk wordt. Voor de Noord-Hollandse clubs Ajax en AZ staat op 3 mei een thuiswedstrijd op het programma, tegen respectievelijk VVV-Venlo en FC Utrecht.

De KNVB heeft het verzoek van de eredivisie echter naast zich neergelegd, omdat er op de kalender amper ruimte is om te schuiven. Zo staan op donderdag 30 april de halve finales van de Europa League op het programma. Ajax en AZ zijn nog actief in dat Europese toernooi. Verplaatsing van de wedstrijden naar zaterdag 2 mei is dan ook geen optie voor de KNVB.

,,We hebben ons vorig jaar in de vingers gesneden, dat willen we niet nog een keer doen”, aldus competitieleider Heinrich Welling van de KNVB, die daarmee doelt op het rommelige slot van het seizoen waarin heel wat wedstrijden verplaatst moesten worden omdat Ajax zo ver kwam in de Champions League. De KNVB had daar toen in de competitieplanning geen rekening mee gehouden. Uiteindelijk moest zelfs de volledige 33e speelronde verplaatst worden naar een doordeweekse avond, omdat Ajax anders niet genoeg rust zou krijgen tussen de wedstrijden do