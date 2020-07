Eredivisie presenteert nieuwe bal met elf hiphopartiesten

Op de bal zijn portretten van Yade Lauren, S10, Delany, Mensa, Lucass, Philly More, Caza, Jack, Wally A$M, Sor en ADF Samski te vinden. ,,Stuk voor stuk artiesten waarvan Top Notch en Noah’s Ark geloven dat zij het gaan maken in 2020/21", zegt Vincent Patty namens beide labels. ,,Allemaal hebben ze hun eigen stijl, geluid, achtergrond en verhaal, maar tegelijkertijd hebben ze ook iets gemeen: een talent en de onuitputtelijke toewijding hun droom te verwezenlijken.”

Patty, ook bekend onder zijn artiestennaam Jiggy Djé, zegt verder: ,,De Nederlandse hiphop- en voetbalcultuur zijn op meerdere manieren nauw met elkaar verbonden. Zo is vriendschap en kruisbestuiving tussen artiesten en voetballers in Nederland een natuurlijk fenomeen. En in zowel muziek als sport geldt voor beloften met een droom dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, wie je bent, van wie je houdt of wat je op de bank hebt staan. Het enige wat telt is wat jij laat zien op het veld of op het podium.”