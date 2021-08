Eredivisie: deze elf nieuwkomers moet je dit seizoen in de gaten houden

Vorig jaar haalde VVV een onbekende Griekse spits op bij het Poolse Górnik Zabrze, maar Georgios Giakoumakis werd met 26 goals wel overtuigend topscorer in de eredivisie. Wie zijn dit seizoen de nieuwkomers om in de gaten te houden?

Keeper

Voor de plek onder de lat was het lastig kiezen, met flink wat nieuwe keepers in de eredivisie. Zo heeft Sergio Padt na zeven jaar bij FC Groningen plaatsgemaakt voor Peter Leeuwenburgh. De 27-jarige doelman uit Heinenoord keepte van 2004 tot 2018 voor Ajax, maar tot een debuut in Ajax 1 kwam het nooit. De afgelopen drie jaar genoot hij als doelman van Cape Town City van het leven in Zuid-Afrika. Nu mag hij het dus gaan laten zien in de eredivisie.

Volledig scherm Joel Pereira (links) keept dit seizoen op huurbasis voor RKC. © RKC Waalwijk We kiezen onder de lat echter voor Joel Pereira, die dit seizoen door RKC Waalwijk wordt gehuurd van Manchester United. Daar staat de 25-jarige Portugees al sinds 2012 onder contract. RKC is nu de achtste club die hem huurt, maar Pereira stond toch maar mooi drie duels bij de Engelse recordkampioen onder de lat. Twee keer deed hij dat kort als invaller in bekerduels, maar op 21 mei 2017 keepte hij een hele wedstrijd in de Premier League: 2-0 winst op Crystal Palace. De ploeg van toenmalig coach José Mourinho speelde drie dagen later de Europa League-finale tegen Ajax.

Verdediging

Regionalliga, 3.Bundesliga, 2. Bundesliga, eredivisie. Van het vierde, derde en tweede niveau van Duitsland naar het hoogste niveau in Nederland. Het is de weg die Gerrit Nauber bewandelt. De 29-jarige verdediger uit Georgsmarienhütte speelde in 2009 nog jeugdinterlands met Mario Götze en Lennart Thy. Dit seizoen mag hij zijn oude teamgenoten gaan afstoppen namens Go Ahead Eagles.

Volledig scherm Gerrit Nauber. © Pro Shots / Erik Pasman

Nauber moet in Deventer de naar AZ vertrokken Sam Beukema doen vergeten. De 22-jarige verdediger was vorig seizoen in de kleedkamer en op het veld de grote gangmaker bij Go Ahead Eagles, dat na een bizarre laatste speeldag in de Keuken Kampioen Divisie na vier jaar terugkeerde naar de eredivisie. Beukema tekende eind maart al een vijfjarig contract bij AZ, dat onder meer Feyenoord aftroefde.

Bij NEC zullen de ogen dit seizoen vooral gericht zijn op Édgar Barreto (37) en Lasse Schöne (35), die met hun ervaring voor rust en controle moeten zorgen bij de verder jonge ploeg van Rogier Meijer (39). Achterin moet de ervaring komen van Iván Márquez. De 27-jarige en 1,91 meter lange verdediger uit Marbella speelde in eigen land voor Atlético Madrid B, Valencia B en Osasuna, waarna hij de afgelopen drie jaar in Polen voor Korona Cielce en Cracovia uitkwam.

Volledig scherm Iván Márquez. © Pro Shots / Paul Meima

Willem II raakte met Sebastian Holmén, Jordens Peters, Jan-Arie van der Heijden, Sven van Beek en Victor van den Bogert liefst vijf centrale verdedigers kwijt. Ulrik Jenssen (25) is een van de vier nieuwe verdedigers in Tilburg, waar Fred Grim de opvolger is van Zeljko Petrovic. De linksbenige verdediger speelde 65 jeugdinterlands voor Noorwegen, maar wacht nog op zijn debuut in de nationale ploeg. Na vier jaar in de jeugdopleiding van Olympique Lyon speelde hij de afgelopen jaren voor Tromsø IL en FC Nordsjaelland, waar hij transfervrij vertrok.

Middenveld

Bilal Basacikoglu (26) is na drie jaar terug in de eredivisie, nadat hij in 2018 vertrok bij Feyenoord. De afgelopen jaren speelde hij in Turkije voor Kayserispor, Trabzonspor en Gaziantep, maar in 68 duels was hij goed voor slechts drie goals en vijf assists. Bij Heracles hoopt hij nu weer wekelijks belangrijk te zijn. Met spelers als Rai Vloet, Sinan Bakis en Delano Burgzorg om hem heen kan hij zijn voorzetten ongetwijfeld goed kwijt.

Fredrik Aursnes kwam deze week nog naar Feyenoord, dat met vertrouwen aan de competitie zal beginnen na de wedstrijden tegen FC Luzern en Atlético Madrid. De 25-jarige Noor moet voor rust en controle zorgen op het middenveld, zodat Jens Toornstra, Guus Til en Orkun Kökçü onbezorgd kunnen aanvallen en passen. Aursnes maakte in juni al zijn debuut in de nationale ploeg en zal hopen dat hij op 1 september van de partij zal zijn tegen Oranje. Dan ontmoet hij ook zijn oude teamgenoot Erling Haaland weer, waarmee hij onder Ole Gunnar Solskjaer samenspeelde bij Molde FK.

10 nieuwkomers, 15 spelers vertrokken en 17 verschillende nationaliteiten in de selectie; dat is het verhaal van Fortuna Sittard deze zomer. Een van die nieuwkomers is Arianit Ferati. De 1,68 meter lange linkspoot uit Stuttgart moet het spel van Fortuna vorm gaan geven. Ferati (23) kreeg bij VfB Stuttgart en HSV geen kans in de hoofdmacht, maar deed het vorig seizoen goed in de 3. Liga bij SV Waldhof Mannheim.

Voorhoede

Voorin gokken we weer op twee Grieken, nadat Georgios Giakoumakis vorig seizoen liefst 26 keer scoorde voor het gedegradeerde VVV. Dimitris Limnios (23) moet bij FC Twente vanaf rechts de voorzetten gaan geven aan Ricky van Wolfswinkel, Michel Vlap en Queensy Menig. Mooie mikpunten voor de zestienvoudig Grieks international, die wordt gehuurd van FC Köln. Zijn vader Stelios was vroeger ook prof, zijn moeder is een Braziliaanse.

Anastasios Douvakis is de nieuwe spits van FC Utrecht. De 22-jarige aanvaller uit Athene scoorde vorig seizoen 14 keer in 34 duels voor Volos FC en maakte in maart zijn debuut voor Griekenland, waar bondscoach John van ‘t Schip genoeg heeft aan ESPN om zijn aanvallers Douvikas, Limnios, Giakoumakis (nog altijd bij VVV) en Vangelis Pavlidis (van Willem II naar AZ) te volgen. FC Utrecht had na het vertrek van Sébastien Haller weinig succes met het aantrekken van spitsen, dus Douvikas moet die vloek doorbreken.

De voorhoede is niet compleet Grieks, want op links kiezen we voor Julian Von Moos. De twintigjarige Zwitser wordt door Vitesse gehuurd van FC Basel, waar hij al twintig duels in de hoofdmacht speelde. Von Moos moet in Arnhem zijn status van grote belofte inlossen.

Volledig scherm Dimitris Limnios namens FC Twente in actie tegen Lazio. © Pro Shots / Ron Jonker