Eredivisie-baas: ‘We mogen hier niet naar het stadion, maar we gaan wel met 5000 man naar Abu Dhabi’

Promoveren alleen is niet genoeg voor FC Volendam: ‘Het is hier heel erg veranderd’

Onder leiding van ‘Team Jonk’ is FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie uitgegroeid tot kampioenskandidaat. Met zanger Jan Smit als commercieel directeur wil de club in 2030 in een nieuw stadion spelen. ‘Het andere Oranje’ is ambitieus. ,,Het is hier heel erg veranderd.’’

8 januari