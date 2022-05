Eran Zahavi vertrekt bij PSV, Botafogo in de markt voor Israëlische spits

Zahavi had al van PSV gehoord dat de club niet met hem wil verlengen, hoewel er misschien nog een klein haakje was voor de toekomst. PSV had misschien nog een gesprek willen plannen, maar dat is niet nodig. Hij gaat weg en heeft meerdere aanbiedingen te pakken. In januari kon hij al naar Griekenland en ook het Braziliaanse Botafogo is een geïnteresseerde club. Zahavi noch zijn management wil daarover spreken.