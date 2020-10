Eran Zahavi pakt meteen een hoofdrol en helpt PSV aan overzomering

PSV heeft zich tussen onder meer AZ en Feyenoord geschaard bij de 48 ploegen die meedoen aan de groepsfase van het Europa League-toernooi. In Trondheim werd Rosenborg, de nummer twee van Noorwegen, in een leeg Lerkendal Stadion naar een 0-2 nederlaag gespeeld. De hoofdrol was voor de nieuwe spits Eran Zahavi, die zichzelf met zijn eerste goal voor PSV meteen waarmaakte en zijn club al snel een voorsprong bezorgde. De aanvaller was lange tijd de enige die voor doelgevaar zorgde, maar na rust sloot Cody Gakpo zich bij hem aan. Met een fraai schot was hij verantwoordelijk voor de eindstand van 0-2. Aangever was Zahavi, die dus bij beide goals betrokken was.