Engelse voetbalbond veroordeelt rellen in Amsterdam

Mets is op 24-jarige leeftijd goed voor 46 interlands met Estland

21:45 Karol Mets heeft zaterdagmiddag negentig minuten gespeeld voor Estland in het oefenduel met Armenie dat in 0-0 is geëindigd. Het was alweer de 46e interland voor de 24-jarige linkspoot die in de verdediging en het middenveld uit de voeten kan.