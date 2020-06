En weer levert een spits van Heracles veel geld op

Volgens Heracles is de deal met Cyriel Dessers nog niet rond. De Belgische krant Het Laatste nieuws schrijft dat dat wel degelijk zo is. Racing Genk betaalt een bedrag van vier miljoen euro voor de spits. De clubs zouden zwijgen over de transfer tot 30 juni, maar dat is niet gelukt. Technisch directeur Tim Gilissen houdt vast aan zijn uitspraak: „Het is niet van tafel, maar er is nog geen witte rook.”



Cyriel Dessers werd vorig seizoen geruild met Adrian Dalmau. Dessers ging naar Heracles, de gewilde Dalmau naar FC Utrecht. De club uit Almelo kreeg nog geld toe ook. Er werden weddenschappen afgesloten: wie zou de betere deal hebben gemaakt? Een seizoen later mag je concluderen dat dat Heracles is geweest. Dessers wordt voor een flink bedrag verkocht aan Racing Genk, Dalmau heeft een seizoen vol blessures achter de rug en speelde weinig.