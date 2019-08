Emotioneel afscheid Lozano van PSV: ‘Onze harten doen pijn’

,,Mijn eerste herinnering aan Eindhoven bezorgt me een glimlach. We gingen samen de stad verkennen voordat de officiële presentatie al was geweest. Het verhaal dat ik nu vertel is het verhaal van een begin van een soort liefde en respect. We reden met de auto door de binnenstad en kwamen een fietser tegen. Op het achterzitje zat een kind van ongeveer 10 of 11 jaar en hij leek een beetje boos. Bij een stoplicht stonden we in de rij en we kruisten elkaars blik. Hij herkende me en zijn gezicht veranderde en hij gaf me de eerste glimlach van een fan in Eindhoven. Ik voelde emotie, het was heel mooi en het beste welkom wat de stad me kon geven. Ik voelde meteen een connectie en begon me onderdeel te voelen van het grote instituut PSV.”

,,Nu zijn we twee jaar verder. Vanaf dat moment tot vandaag bouwden we aan een familieband, aan nieuw geluk ver van huis met sporadische bezoeken van familie en vrienden. Dat gebeurde in een stad, met tal van gebruiken die we nog niet kenden. Eindhoven ontving ons met een prachtige glimlach en dat bleef al die tijd zo. We hebben lieve mensen ontmoet, onze buren zijn vrienden geworden en waren er toen het moeilijk was voor ons. Er waren handen om ons te ondersteunen om het voor ons makkelijker te maken. We zijn hier gegroeid, hebben nieuwe dingen geleerd en ons kunnen ontwikkelen en mijn familie neemt dit mee. We zijn een beetje Hollands en Eindhovens geworden en we zijn van de stad gaan houden zoals jullie dat doen. We waren hier gelukkig, mijn kinderen zijn hier deels opgegroeid. Het waren twee prachtige jaren en onze harten doen pijn nu we vertrekken. We blijven toch dromen en we moeten vooruit. Op een dag komen we terug en zingen we ‘Sweet Caroline’, met zijn allen samen in het Philips Stadion.”