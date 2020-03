Emmen in eigen huis in de race voor Champions League

FC Emmen pakte dit seizoen 29 van de 32 punten in eigen huis. Met 29 punten staan de Drentenaren vierde wat betreft thuisduels. De achterstand op koploper Ajax bedraagt slechts vier punten. AZ is slechts twee punten verwijderd.



Emmenaar en FOX Sports-commentator Evert ten Napel kijkt het tweewekelijks met stijgende verbazing aan. ,,Het is echt onbegrijpelijk. De Oude Meerdijk is een klein, compact stadion. Dat brengt een hoop sfeer mee, maar dat ze thuis alles winnen... Het is onverklaarbaar. Het is de magie van de Meerdijk.’’ Ten Napel denkt niet dat het kunstgras van invloed is. ,,Afgelopen jaar hadden ze een slechte mat, maar dit seizoen is het veel beter te bespelen. En Emmen is natuurlijk niet de enige ploeg die op kunstgras speelt.’’