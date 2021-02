Emmen geen schim meer van stuntploeg: ‘We dachten: dat trekken we wel even door’

Door Nik Kok



In het piepkleine museumpje van FC Emmen in stadion De Oude Meerdijk vertellen ingelijste kranten de geschiedenis van de club. ‘Het lelijke eendje is een mooie zwaan geworden’ is de pakkende kop na de promotie in 2018. En ook: ‘Droomdebuut FC Emmen’ na de eerste gewonnen eredivisiewedstrijd in de historie van de club. Met een foto van een uitzinnige Anco Jansen. De wedstrijd van zaterdagmiddag tegen AZ was de eerste zonder de ‘Messi van de Meerdijk’. Hij is vertrokken naar NAC. Ook dat nog. Met zijn vertrek sterft er een klein beetje Emmen-historie.