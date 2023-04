Emmen dompelt Cambuur in rouw met winnende treffer in blessuretijd

FC Emmen heeft SC Cambuur een enorme klap uitgedeeld in de strijd tegen degradatie. Jeroen Veldmate kopte de Drenten door de 1-2 in blessuretijd langs de Leeuwarders.

Het leidde tot een mineurstemming in de Friese hoofdstad. De thuisploeg verzuimde zo aansluiting te vinden met andere degradatiekandidaten, terwijl Emmen een gaatje wist te slaan met de concurrentie.

Dat er wat op het spel stond, bleek wel uit de manier waarop FC Emmen op De Oude Meerdijk werd uitgezwaaid. Enkele honderden fans gaven rondom de spelersbus met fakkels, toeters en bellen aan dat de strijd tegen degradatie menens is. De supporters bleven echter wel achter in Zuidoost-Drenthe, omdat niet welkom zijn in Leeuwarden.

Thuis voor de buis zagen zij als zo vaak dat Drentse ploeg het voetbal aardig heeft verzorgd, maar dit overwicht niet op het scorebord kon zetten. Het dichtst bij een treffer in de eerste helft was middenvelder Keziah Veendorp. Van een meter of 20 knalde hij de bal hard en laag tegen de paal.

De urgentie van een driepunter leek bij Cambuur niet helemaal door te dringen. Het elftal van trainer Sjors Ultee probeerde het spel vorm te geven door veelvuldig Björn Johnsen door de lucht te zoeken, maar De Leeuwarders slaagden er maar niet in druk op de Emmer defensie te ontwikkelen. Wel leek Cambuur halverwege de eerste helft te scoren toen Johnsen de bal voor een leeg doel voor het intikken had. Emmen-verdediger Araujo redde echter met een alles-of-nietstackle.

Cambuur rook zijn kansen vooral als het in het strafschopgebied de kopduels aan kon gaan met de Drentse verdedigers. Emmen was hierin ook kwetsbaar en liet de boomlange Johnsen al eens vrij richting doel knikken. De Emmer luchtafweer bleek uiteindelijk niet op orde toen na driekwart wedstrijd Daniël van Kaam een trage hoge bal voor de pot bracht. Mitchel Paulissen was in die situatie de meest attente en liet met zijn hoofd doelman Mickey van der Hart kansloos.

Volledig scherm Mitchel Paulissen maakte de 1-0. © Pro Shots / Niels Boersema

Cambuur sprong zo virtueel over FC Groningen heen, terwijl Emmen zichzelf wel voor kop kon slaan vanwege alle gemiste kansen. Vlak voor de openingstreffer had ook Jeremy Antonisse namens de gasten de paal geraakt. Maar een kwartier voor het einde mocht Emmen alsnog juichen. Ahmed El Messaoudi pikte de bal op op randje ‘zestien’ en rondde beheerst af. De 1-1 was op dat moment verdiend.

Emmen had in de slotfase al het betere van het spel tegen het machteloze Cambuur en had de meeste aanspraak op een driepunter. De gasten kregen uiteindelijk ook loon naar werken in blessuretijd, toen aanvoerder Jeroen Veldmate de ploeg uit een standaardsituatie naar de zege kopte.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.