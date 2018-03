Emanuelson: Misschien werden we een beetje naïef

Door Tim Reedijk



Utrecht leidde tot de 39ste minuut comfortabel met 0-2. Niets aan de hand, zou je zeggen. ,,Zeker als je die fase kijkt, is het balen dat we hier niet winnen. Ik ben blij met mijn inbreng bij de doelpunten, maar dat we hier met lege handen staan is doodzonde.”



Emanuelson gaf eerst een piekfijne voorzet op Gyrano Kerk; even later vond hij een gaatje om de scorende Sander van de Streek aan te spelen. Twee assists dus voor de man die in zijn voorgaande 41 eredivisieduels maar één keer de aangever was bij een doelpunt. Na die goede fase kantelde Willem II plots de wedstrijd met drie werelddoelpunten.