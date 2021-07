Eljero Elia en FC Utrecht nemen per direct afscheid van elkaar

Elia kwam in de zomer van 2020 bij FC Utrecht, maar kon nooit een vaste basisplek veroveren. Deze zomer kreeg de 30-voudig international te horen dat het perspectief bij de Domstedelingen nog minder werd voor hem. ,,Daarover is de club eerlijk naar mij geweest en dat waardeer ik", zegt hij op de website van de club. ,,Ik ga nu bekijken waar mijn toekomst ligt.”



,,Laat ik vooropstellen dat we bij FC Utrecht veel respect hebben voor de speler én de mens Eljero Elia”, zegt Jordy Zuidam, de technisch directeur van FC Utrecht. ,,Hij heeft het afgelopen seizoen zowel op voetbalvlak als privé flinke tegenslagen en grote uitdagingen gekend en is met die situaties als een echte professional omgegaan. Helaas is de samenwerking niet geworden wat we er allebei vooraf van gehoopt hadden.”



Elia stond eerder onder contract bij onder meer Feyenoord, Juventus, Weder Bremen en İstanbul Başakşehir.