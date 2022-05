Eli Dasa mist play-offs met Vitesse door bruiloft: ‘Ik heb hier zeker een mening over’

Dat betekent dat Dasa zijn laatste wedstrijd voor Vitesse al gespeeld heeft. De Israëliër beschikt over een aflopend contract en is niet bereid om voor komende zondag, wanneer de return tegen AZ is, terug te keren naar Arnhem.

Letsch is allerminst te spreken over het gedrag van zijn speler. ,,Ik begrijp dat een bruiloft plannen lastig is”, zegt Letsch. ,,Dat moet tussen competitie, play-offs en interlandvoetbal. Maar de timing is nu absoluut ongelukkig. Ik heb hier zeker een mening over, maar houd me op de vlakte.”



De Duitser verzekert dat Vitesse geen blaam treft. Volgens Letsch zou Dasa het namelijk ook niet bepaald op tijd hebben gemeld. Vitesse kan er echter weinig tegen doen, maar zal wel de laatste weken van zijn salaris inhouden. ,,Maar verder kunnen we niet gaan”, zegt Letsch. Dasa heeft al afscheid genomen van de spelersgroep en zal donderdag in het huwelijksbootje stappen.