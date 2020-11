Elftal van de week: RKC-aanval en basisdebutant van Vitesse

Samenvatting Ten Hag hoopt op Blind tegen Liverpool: ‘Daley voelde zich niet lekker, Tagliafico ook niet’

28 november Erik ten Hag heeft goede hoop dat Daley Blind dinsdag met Ajax tegen Liverpool kan aantreden in de Champions League. De verdediger ontbrak zaterdag tegen FC Emmen omdat hij niet fit was. ,,Ik hoop en reken er een beetje op dat hij er dan weer bij is", zei hij. ,,Maar zekerheid heb ik nog niet.”