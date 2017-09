Elf stadionverboden bij FC Twente, Vak-P boos op club

Blessure Agyepong zes tot acht weken uit de roulatie

12:28 De ergste te vrees is waarheid geworden. De hamstringblessure waar Thomas Agyepong tijdens het bekerduel tegen Achilles’29 door getroffen werd is ernstig van aard. Uit de genomen mri-scan blijkt dat er letsel is aan de buitenste kop van de hamstring waardoor de Ghanees zes tot acht weken buitenspel staat.