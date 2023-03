El Yaakoubi niet langer aanvoerder Excelsior na weigeren deelname aan OneLove-actie

Excelsior werd vorig weekend verrast door de keuze van El Yaakoubi en Marouan Azarkan, die weigerden bij het spandoek te gaan staan. Dat was tegen de afspraak met de clubleiding in. De club wenste na afloop niet te reageren op het voorval en El Yaakoubi mocht tot zijn eigen teleurstelling na afloop geen commentaar geven tegen de pers. Excelsior ging met de aanvoerder in gesprek en besloot hem daarna zijn band te ontnemen.

‘Het niet plaatsnemen achter de grote OneLove-banner tijdens de teamfoto heeft hierbij, zowel intern als extern, voor veel ruis en onbegrip gezorgd en daardoor zijn we zowel als club als speler in een positie terechtgekomen die voor beiden niet wenselijk is’, laat Excelsior weten in een verklaring op de clubsite.

El Yaakoubi door ‘One Love’ in middelpunt belangstelling Redouan El Yaakoubi ziet zijn status als profvoetballer als een kans om zich uit te spreken. Zo is hij inmiddels is ook een graag geziene gast bij de NPO-talkshow Op1, waar hij al meermaals aanschoof en meepraatte over actuele thema’s. Lees hier het interview terug dat deze krant eerder deze maand met hem had.

‘Hoewel we primair een voetbalclub zijn beseffen we als geen ander dat we ook een maatschappelijke functie hebben en daar doen wij iedere dag iets mee. De OneLove-actie, hoe goed ook bedoeld, heeft zaken op scherp gezet. Mensen tot iets dwingen is nooit de weg. Daarom hebben we in het belang van de club, de speler en sportieve doelstelling die we samen hebben, gezamenlijk besloten de aanvoerdersband elders binnen het team te beleggen. ’

Excelsior laat richting het thuisduel met FC Twente van zaterdag nog weten wie de nieuwe aanvoerder dan de Rotterdammers wordt. Aannemelijk is dat Sven Nieuwpoort de band gaat dragen. Hij was in februari aanvoerder tegen FC Groningen, toen El Yaakoubi ontbrak wegens een schorsing.

Actie voor Oekraïne

Excelsior zit al langer in de maag met de mening van El Yaakoubi, die achter zijn standpunt bleef staan. In oktober weigerde hij mee te doen aan de actie tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax en ook vorig weekend deed de captain niet mee.

El Yaakoubi is sowieso uitgesproken en weigert het liefst te buigen voor dingen die hem voor zijn gevoel ‘worden opgedrongen’. Vorig seizoen droeg hij nog met tegenzin een aanvoerdersband in de kleuren van Oekraïne, als steun voor de oorlog. ,,Nu is het Europa en vinden we het opeens allemaal erg, terwijl er in Palestina al jaren wordt gevochten. Daar is nooit aandacht voor”, zei hij daarover.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.