El Khayati mag bal meenemen: 'Had ik mijn familie beloofd'

,,Vorige week had ik de bal eigenlijk al moeten hebben, maar jammer genoeg miste ik die penalty'', zei El Khayati bij FOX Sports. ,,Ik zei toen tegen mijn familie dat ik er alsnog voor zou zorgen. Dat is meteen gelukt.''



El Khayati ging op het kunstgras in Rotterdam gewoon weer achter de bal staan toen ADO opnieuw een penalty kreeg. ,,Ik ben geen speler die met druk voetbalt. Al kan ik niet ontkennen dat ik nu wel iets van druk voelde. Gelukkig ging deze wel binnen.'' Daarna schoot de middenvelder drie keer van afstand raak. ,,Ze zaten er allemaal lekker in.''



El Khayati kreeg in de blessuretijd een publiekswissel, maar echt blij was hij daar niet mee. ,,Puur omdat ik dacht: misschien kan ik ook nog wel de vijfde maken. Dan praten we daar over 20 jaar nog over. Maar nu met vier doelpunten misschien ook wel hoor.''