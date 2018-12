El Khayati: Als er straks een mooie club komt, dan is dat oké

Briefje bij PSV was van Ruud Hesp: ‘Er was veel gewisseld’

11:26 Nadat eerder bij Oranje opviel dat er afspraken in het veld werden gemaakt via een briefje, gebeurde dat zaterdagavond ook bij PSV-AZ. Aanvoerder Luuk de Jong had het in zijn handen en kon zo zijn teamgenoten de afspraken bij standaardsituaties doorgeven.